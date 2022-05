Tennisekspert: Holger Rune er godt på vej mod top-20

- Han spillede på et ekstremt højt niveau og med stor fantasi. Han viste begavet tennis med sin slicede baghånd, sine mange stopbolde og temposkift. Han har fået mere fart i serven.

- Han viste hele paletten af sit stort anlagte spil og nød at spille på Centre Court. Nogle spillere lader sig intimidere af at spille på den største arena, men han lader sig inspirere og får tilskuerne over på sin banehalvdel, siger kommentatoren.

Han minder om, at Danmark også råder over 19-årige Clara Tauson på damesiden. Hun er aktuelt nummer 41 i verden og har vundet to WTA-turneringer.

- Tænk at vi har to teenagere blandt de 45 bedste i verden, der begge har vundet titler i WTA- og ATP-regi. Det er simpelthen så positivt for dansk tennis.