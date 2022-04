Holger Rune bankede chilener i serbisk ATP-turnering

Her slog Rune, der er nummer 72 på verdensranglisten, først russiske Aslan Karatsev, inden den norske profil Casper Ruud i anden runde blev for stor en mundfuld.

Den gode form gjorde, at Holger Rune - til trods for forskellen i placeringerne på verdensranglisten mellem de to - ifølge bookmakerne var svag favorit til opgøret mod Cristian Garin, som ellers var femteseedet. Det levede danskeren altså op til.

Første sæt bød på en masse brudte server. Rune lavede flest og var undervejs foran 5-1, inden Garin altså lykkedes med at få et par partier mere på tavlen, hvorefter danskeren afgjorde sættet i eget udlæg.