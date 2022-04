Nadal er usikker på comebackdato og har sendt nyt afbud

Efter finalen i Indian Wells blev han meldt ude i op til seks uger. Selv om han er mere end halvvejs gennem den periode, så ved han endnu ikke, hvornår han er tilbage på banen.

- Vi ved endnu ikke, hvornår han er klar til sin første turnering på grus i år. Forhåbentlig snart, lyder det fra Nadals lejr i et mailsvar til Reuters.

Den 35-årige spanier er uden sammenligning historiens bedste grusspiller, og han har vundet grand slam-turneringen French Open intet mindre end 13 gange.

Årets udgave af den franske grand slam på grus indledes 22. maj. Derfor er det vigtigt for Nadal snart at kunne spille igen, så han kan nå at være i form til at jagte sin 14. titel.