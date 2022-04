Operation gør US Open-vinder tvivlsom til French Open

Den russiske tennisspiller Daniil Medvedev skal gennemgå en operation for brok og er ude i en til to måneder.

Det oplyser verdensranglistens øjeblikkelige nummer to på de sociale medier Twitter og Instagram.

Beslutningen om at gennemgå en operation betyder, at det er tvivlsomt, om sidste års US Open-vinder bliver klar til at stille op i French Open, der begynder 22. maj.