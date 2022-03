Djokovic er tilbage på tennistronen uden at spille

Det blev kun i ganske få uger, at tennisstjernen Novak Djokovic måtte se sig henvist til andenpladsen på verdensranglisten.

For selv om serberen uden coronavaccine ikke fik lov til at stille op ved sidste uges ATP-turnering i Indian Wells, så betød Daniil Medvedevs tidlige exit i turneringen, at Djokovic igen ville blive etter på ranglisten.