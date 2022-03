Problemer med vejrtrækning bekymrer slagen Nadal

Det blev til 20 sejre i træk fra sæsonstarten med triumfer i Australian Open og Acapulco til følge. Nu frygter han dog, at grussæsonen, hvor han normalt har sin storhedstid på året, kan blive ødelagt af skaden i brystet.

- Jeg må prøve at få løst problemet hurtigst muligt og få startet på gruset, lød det fra den 35-årige spanier.

- Det, som bekymrer mig nu, er, hvad problemet reelt er, hvad jeg skal gøre for at komme over det, og hvor lang tid det kommer til at tage.