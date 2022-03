Det er seks år siden, at den tidligere verdensetter senest havde rundt jubilæum på sejrskontoen. Siden sejr nummer 600 i 2016 har skader løbende drillet Murray, der også har flirtet med et karrierestop. Han har blandt andet gennemgået to hofteoperationer siden dengang.

- Det er en rigtig, rigtig stor bedrift for mig at have vundet 700 kampe. Det har bestemt ikke været let at komme helt derop, siger Andy Murray efter sejren i Indian Wells ifølge AFP.

Jubilæet så ellers ud til at blive udskudt, da han tabte første sæt i løbet af bare 28 minutter. Siden svarede Murray dog stærkt tilbage og sendte japaneren ud af turneringen, mens han spillede sig selv i anden runde, hvor 31.-seedede Alexander Bublik fra Kasakhstan venter.