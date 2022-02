Ukraine vil have Rusland smidt ud af international tennis

Det skriver det ukrainske tennisforbund i et brev ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

Det Ukrainske Tennisforbund har opfordret Det Internationale Tennisforbund (ITF) til at bortvise Rusland og Hviderusland fra forbundet.

Rusland er hjemstavn for nogle af verdens bedste tennisspillere.

Siden har adskillige civile mistet livet under kampene, der foregår flere steder i Ukraine.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, gav torsdag nat grønt lys til, at russiske styrker kunne invadere nabolandet Ukraine.

Det tilføjes, at det, der foregår i Ukraine, er en ”udryddelse”.

Hviderussiske Aryna Sabalenka er nummer tre på verdensranglisten i dametennis. Russiske Anastasia Pavlyuchenkova er nummer 14.

Andrey Rublev gik for nylig ind i diskussionen om Ruslands ageren i Ukraine.

Både han og landsmanden Alex Ovechkin, som er en af verdens bedste ishockeyspillere, opfordrede hen over weekenden Putin til at sætte en stopper for invasionen af Ukraine.

I fodboldens verden har Rusland fået de internationale sportsforbunds utilfredshed at føle.

Søndag aften oplyste Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at der ikke må spilles internationale fodboldkampe på russisk grund i den kommende periode.

Flere landes fodboldforbund har også oplyst, at de ikke agter at spille mod Rusland.