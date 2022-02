Fifa sanktionerer Rusland - holder igen med udelukkelse

Det betyder blandt andet, at der skal spilles på neutral grund, hvis et russisk hold har hjemmebane i en international turnering.

Fifa oplyser, at man fortsætter dialogen med IOC, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og andre sportsorganisationer for at vurdere, om der skal fastlægges yderligere sanktioner som eksempelvis udelukkelse.

Det har ellers været anbefalingen fra flere idrætsforbund og politikere. Herhjemme har Danmarks Idrætsforbund (DIF) og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) argumenteret for en total udelukkelse af Rusland fra international sport.

Der er altså i første omgang ikke tale om, at Fifa udelukker Rusland fra international fodbold.

Fifa har taget beslutningen på baggrund af anbefalinger fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC), efter at Rusland har indledt en militær invasion af Ukraine.

Fifa vil sammen med de tre fodboldforbund forsøge at finde ”passende og acceptable løsninger” på situationen, lyder det.

Polen skal møde Rusland i semifinalen, mens både Tjekkiet og Sverige altså kan komme til at møde russerne i den afgørende kamp om en VM-billet.

Holdene står til at mødes i en playoffturnering, der skal afgøre, hvilken af de fire nationer der booker en plads til VM, som spilles i Qatar senere på året.

Forbundet har indledt dialog med fodboldforbundene i Sverige, Tjekkiet og Polen, som i de seneste dage har meldt ud, at de ikke vil spille mod Rusland i VM-kvalifikationen i marts.

Efter søndagens melding fra Fifa er der dog alt andet end tilfredshed at spore i Polen og Sverige. De undrer sig over, hvorfor Rusland ikke er udelukket fra international fodbold.

- Dagens Fifa-beslutning er fuldstændig uacceptabel. (...) vi vil ikke spille mod Rusland, uanset hvilket navn de spiller under, skriver præsidenten for Det Polske Fodboldforbund, Cezary Kulesza, på Twitter.

Han henviser til, at Rusland ikke må spille under landets navn, men under navnet ”Det Russiske Fodboldforbund”. Derudover må russernes flag ikke vises på stadion, og landets nationalmelodi vil ikke blive spillet.

Også hinsidan er der utilfredshed med Fifas beslutning.

- Selvfølgelig er vi ikke tilfredse. Situationen i Ukraine er ikke anderledes i dag end i går, da vi delte vores holdning om, at ingen lande burde behøve at møde Rusland, siger formanden for Det Svenske Fodboldforbund, Karl-Erik Nilsson, ifølge TT.