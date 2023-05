Hans Lindberg har skrevet håndbold-historie

Sydkoreanske Yoon Kyung-shin spillede fra 1996 til 2008 for VfL Gummersbach og HSV Hamburg, hvor han optrådte i sin sidste kamp i 2007/08-sæsonen.

I samme sæson kom Hans Lindberg til klubben, og de to nåede altså at spille sammen, da den danske højrefløj begyndte at score mål på samlebånd.

Sydkoreaneren har for nylig udtalt sig om, at hans rekord ville blive slået.

- Når den tid kommer, vil jeg lykønske Hans fra bunden af mit hjerte, lød det ifølge mediet Handball World fra Yoon Kyung-shin.