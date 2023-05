- Vi har været utrolig glade for Nicolej fra første dag, siden han kom til Gudme i sommeren 2017, og det har været det perfekte match, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen.

- Vi var ikke i tvivl om, at vi havde fået endnu et stort talent, da vi indgik aftalen, og resultaterne taler for sig selv. Det, som Nicolej har præsteret i GOG, har været enestående, så derfor får han også enestående tilbud udefra, og det er et af dem, som han nu følger, siger Kasper Jørgensen.

Nicolej Krickau førte i sidste sæson GOG til det første danske mesterskab i mange år, og i denne sæson har klubben nået Champions Leagues kvartfinale.