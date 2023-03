Odense gør arbejdet færdigt og når i CL-kvartfinale

Nu venter det ungarske storhold Györ i en dyst om en plads ved Final 4-stævnet i starten af juni.

De to hold startede med at følges ad i lørdagens kamp. Men cirka midtvejs begyndte Odense at halte lidt efter. Fynboerne spillede sjusket - måske fordi det virkede til at være nok til ikke at lade Storhamar gøre det spændende.

Det udnyttede nordmændene til at få etableret en mindre føring. Bagud 9-11 havde Ulrik Kirkely set nok. Odense-træneren tog en timeout for at få rusket lidt op i sit hold.

Det lykkedes. Til dels. Odense fik udlignet ved 12-12, men Storhamar trak igen lidt fra og kunne gå til pause foran med tre mål.

Det skabte en smule spænding til anden halvleg. Nu var Odenses føring i det samlede regnskab ikke længere så uoverkommelig for Storhamar.