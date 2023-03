GOG stryger til tops i ligaen efter Pytlicks målfest

Men værterne fra Hillerød åd sig ind i kampen, og med syv af de første ni scoringer efter pausen udlignede Nordsjælland pludselig til 20-20.

Men GOG har et gear mere, og Pytlick og Lukas Jørgensen var ophavsmændene bag en ny solid føring på fire mål.

Med ti minutter igen var udeholdets forspring på fire mål, og den smed GOG ikke.

For GOG handler det om at nyde Pytlicks evner, så længe han er i klubben. I sidste uge kom det frem, at Flensburg-Handewitt har købt stortalentet, der kommer til den tyske klub til sommer.