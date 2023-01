Simon Pytlick lyttede til sin fars råd og gik i mesterlære: Nu kommer Danmarks VM-stjerne selv med et opråb

For to et halvt år siden gav Simon Pytlick sig selv et løfte.

Dengang var han stadig teenager, og dengang dyrkede han stadig sin favoritsport med en ungdommelig kækhed – det gjorde f.eks. ikke noget, at det, han foretog sig på banen, så lidt smart ud.

Sådan spiller Simon Pytlick ikke længere. Det har været tydeligt under det igangværende VM i herrehåndbold.