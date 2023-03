TTH's nedtur fortsætter efter usædvanligt trænerbytte

Truslen om at misse slutspillet for andet år i træk fik i sidste weekend klubledelsen til at lade træner og assistent bytte plads i hierarkiet.

Men den nye chef, Halldor Sigfusson, fik ikke den håbede succesoplevelse i første hug.

Tværtimod var gæsterne på hælene fra start foran et larmende publikum i Sønderborg, hvor hjemmeholdet spillede for at holde liv i håbet om at presse sig ind i slutspillet fra baghjul.

Der manglede konsekvens og effektivitet i TTH’s angrebsspil, og ved pausen var Sønderjyske komfortabelt foran med 16-11.