Jensen tiltrådte som cheftræner i Team Esbjerg 2017, men har de seneste tre år skullet dele sin tid og energi mellem klubjobbet i Esbjerg og opgaverne som landstræner for det danske kvindelandshold.

- Det har været en vanskelig og voldsom beslutning, for intet har ændret sig i forhold til Team Esbjerg, hvor jeg fortsat er meget glad for at være. Men at have to så fede job har en pris over tid, og jeg vil hellere slutte fem år for tidligt end et halvt år for sent.

- Der er ikke nogen dramatik i mit ophør. Jeg opfylder min kontrakt og har valgt at optræde respektfuldt over for klubben og give god tid til at finde min afløser, siger Jesper Jensen.