Jesper Jensen har haft ansvaret for kvindelandsholdet i tre slutrunder og har nået semifinalen hver gang.

Ved EM i 2020 blev Danmark nummer fire. Årets efter fik holdet bronze ved VM, inden det blev til sølv ved EM i november efter et snævert finalenederlag til Norge.

Landstræneren er glad for forlængelsen og ser frem til at få ro til at koncentrere al sin arbejdstid om landsholdet.

- Vi er gået på nogle kompromiser hjemme i familien gennem de seneste år og er enige om, at nu er tiden kommet til, at vi snart skal have en mere normal hverdag igen, og det glæder jeg mig til.

- Så jeg tror på, at det er det helt rigtige tidspunkt at stoppe i Esbjerg til næste sommer og lægge al min tid i de rigtigt spændende opgaver, der venter med landsholdet, siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.