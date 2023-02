En dag skulle Line Haugsted have ordnet en fuge i bruseren.

Fire håndværkere troppede op, besigtigede problemet, konfererede og gik så i gang med opgaven.

Der var lige så meget trængsel på badeværelset som inde på den streg, hvor hun normalt boltrer sig som en af verdens bedste forsvarsspillere på en håndboldbane. I dag er kvartettens besøg et sjovt minde, men alligevel også et billede på de oplevelser, der siden sommerens flytning til Ungarn har udfordret hendes naturgivne behov for struktur og faste rammer.