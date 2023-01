Sverige i VM-semifinale: Det er træls nyt for Danmark

Især den svenske målmand Andreas Palicka sørgede i hele kampen for at holde egypterne på et lavt antal mål.

Der var dog også malurt i bægeret for Sverige, da stjernen Jim Gottfridsson udgik med en skade efter ti minutter af kampen.

30-årige Gottfridsson fik behandling for en skade i venstre pegefinger, som havde siddet fast i en modstanders trøje.

Daniel Lagergren, Sveriges pressechef, oplyste til TT under kampen, at Gottfridsson vil blive undersøgt nærmere på hospitalet for skadens omfang. Det vil kræve en skanning, oplyste han.

Med sejren står det også klart, at Danmark skal forlade den efterhånden vante og trygge base i Sverige for at spille fredagens semifinale mod Spanien i polske Gdansk.