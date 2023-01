Overrasket Møllgaard måber over lad ungarsk attitude

Danmark vandt med helt nøjagtigt 40-23 i en kamp, hvor skuldrene på de ungarske kroppe begyndte at hænge allerede efter ti minutter.

Det danske forsvar pillede pynten af de store stregspillere, og samtidig var der så meget balance i defensiven, at de færreste skytter kom til fadet.

Henrik Møllgaard var ikke overrasket over, hvordan Ungarn taktisk greb kampen an, men han var overrasket over den manglende vilje hos modstanderen.

- Det var en chance for dem til at lave noget vanvittig flot, men der var ikke noget blod på knæene, siger Henrik Møllgaard.