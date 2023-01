Forvandlet Saudi-Arabien bed bedre fra sig i ny dansk sejr

I hvert fald var der en anden snert af overskud i gæsternes angrebsspil, hvor man flere gange forsøgte på fikse angrebsåbninger. At niveauet så ikke var til at eksekvere det i hvert angreb, er en anden snak.

Men Danmark havde en smule problemer med sideforskydningen i defensiven, og saudiaraberne kom efter temposkift ofte på kant af backerne.

Temposkift var der brug for, for Saudi-Arabien trak i lange perioder tempoet langt ned, og det var indimellem en smule søvndyssende at være vidne til.

Men så var det godt, at halspeakeren satte bølgen i gang på lægterne og opfordrede de 10.914 tilskuere til at gøre brug af det såkaldte klappepap.

Selv om Saudi-Arabien spillede fint, opbyggede Danmark hurtigt en solid føring, og særligt Mathias Gidsel var flyvende før pausen, hvor han med sit hurtige antrit buldrede forbi saudiaraberne med hovedet først.