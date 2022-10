Jesper Jensens udvalgte tog et vigtigt skridt mod et endnu sjovere forår

Det franske storhold blev sat eftertrykkeligt på plads i Esbjerg i en kamp af ikke uvæsentlig betydning for Jesper Jensens udvalgte. Efter fire point i de fire første Champions League-kampe var Team Esbjerg tvunget til at besejre Metz for at holde liv i håbet om en placering blandt puljens to bedste hold, hvilket giver en direkte plads i forårets kvartfinaler.