Mathias Gidsels farvel har tvunget mestrene til et stilskifte

Mange tophold vil givetvis tage et dyk, hvis en god portion af profilerne skiftede klub på samme tid.

Sådan er det langt fra i håndboldklubben GOG, der efterhånden har vænnet sig til, at sommerferie er ensbetydende med stjerneflugt. Over de seneste år har fynboerne sagt farvel til landsholdsnavne som Niclas Kirkeløkke, Gøran Johannessen, Lasse Møller og Emil Jakobsen uden at miste grebet i den absolutte ligatop.