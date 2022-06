Jesper Jensen og co. må nøjes med at være Europas fjerdebedste hold

Ikke desto mindre så Jesper Jensen efter kampen lige så fattet ud, som han gjorde indledningsvist i opgøret. Her forsøgte han at overbevise sine spillere om, at de langt hen ad vejen traf de rigtige beslutninger. Måltavlen fortalte bare en anden historie. Team Esbjerg bøvlede med at prikke hul på Metz-forsvaret, der havde taget både mod og muskler med på arbejde.

Mette Tranborg, Kristine Breistøl, Michala Møller og selv Henny Reistad var alvorligt udfordret. De formåede ikke at skabe afgørende overtalssituationer, og så er håndbold på førsteklasse en vanskelig omgang – de gode skudchancer bliver færre, afslutningerne dårligere og selvtilliden lavere.

Derfor var der intet at indvende mod Metz’ føring på fire-seks mål i det meste af første halvleg. Kvalitetsforskellen taget i betragtning burde franskmændene måske endda have haft det endnu sjovere på vej mod pausen.

Forskellen på seks mål skyldtes flere fornemme solopræstationer. Metz, der tabte sin semifinale til norske Vipers Kristiansand, har en overvægt af spillere, der elsker at have det vildt. De spiller uden frygt og med høj risiko, og det er både seværdigt og en smule vanvittigt, og hvis man som forsvarsspiller ikke vil tackle dem, er spillestilen også effektiv.

Desværre for Team Esbjerg var forsvarsarbejdet for svagt og blødt. Desværre for Team Esbjerg havde målmændene glemt redningerne hjemme på hotelværelset, og desværre for Team Esbjerg manglede det fornødne held, som også er vital i kampe om medaljer.

Derfor var et storslået comeback påkrævet i anden halvleg. Og sådan et kræver ofte en målmandspræstation, der ændrer kampens rytme. Med en dobbeltredning og et efterfølgende løvindebrøl gjorde først Rikke Poulsen sit for at skubbe Team Esbjerg mod bedre tider. Dernæst tog Henny Reistad ansvaret på sig i angrebet, og på under 10 minutter var Metz-forspringet skåret ned fra seks til to mål.

Tættere på kom Team Esbjerg ikke, og dermed blev store dele af anden halvleg en lettere kedelig omgang venten på sidste fløjt. Det var primært franskmændenes fortjeneste.

For Jesper Jensen og Team Esbjerg venter nu en hjemrejse, en sommerferie og en mental genopladning inden næste sæsons titeljagt. Mon ikke Jensen vil gøre sit for at vende den afsluttende skuffelse til fornyet motivation.