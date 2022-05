Dansk håndboldprofil er ude et halvt år og tvivlsom til EM

Line Haugsteds deltagelse ved EM til november er tvivlsom.

Landsholdsspilleren skal opereres i sin ene skulder og skal herefter genoptræne i en rum tid.

- Der er estimeret cirka et halvt år plus-minus. Jeg skal opereres på tirsdag. Det er det, eksperterne mener, der skal til, for at armen kommer til at fungere optimalt igen, siger Haugsted til TV 2 Sport.