Det er tæt på umuligt systematisk at nedbryde et af klodens bedste håndboldhold angreb efter angreb i en kamp på 60 minutter. Derfor er de forsvarende danske mestre fra Aalborg tvunget til at skabe både uro, ballade og fart, ja, organiseret kaos, onsdag aften, hvis et af klubbens store målsætninger skal indfries.