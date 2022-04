Stine Jørgensen får fire år i København Håndbold

Københavns håndboldkvinder bliver forstærket i bagkæden i de kommende sæsoner.

Den tidligere landsholdsspiller Stine Jørgensen skifter til København Håndbold fra tyske Bietigheim efter sæsonen. Hun får en fireårig kontrakt. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg ser rigtig meget frem til at vende hjem til Danmark og til at spille for København Håndbold, som fra næste sæson starter op med en masse nye spillere, nye trænere og et nyt spændende projekt.