Landsholdsstreg vender retur til storsatsende Aalborg

Aalborg Håndbold fortsætter den massive sportslige oprustning til de kommende sæsoner.

Tirsdag meddeler klubben, at landsholdsstregspilleren Simon Hald vender tilbage til klubben, som han i 2018 forlod til fordel for tyske Flensburg-Handewitt.

- Aalborg Håndbold betyder meget for mig, og jeg har selvfølgelig fulgt klubben siden mit skifte. Jeg er imponeret over, hvad de har præsteret de sidste sæsoner, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Hald til klubbens hjemmeside.