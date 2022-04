Aalborg Håndbold råder allerede over verdensstjerner som islandske Aron Palmarsson og svenske Jesper Nielsen, og holdet bliver toppet yderligere med tilgangen af Mikkel Hansen til sommer og Niklas Landin i 2023.

Den voldsomme oprustning får konsekvenser for de klubber, der også har ambitioner om at vinde danske mesterskaber og pokaltitler i de kommende år. Jyllands-Posten har spurgt Aalborgs tre største udfordrere – GOG, Skjern og Bjerringbro-Silkeborg – om deres handlingsplaner for at kunne holde trit med de forsvarende mestre.