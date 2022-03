Dansk kvartet ryddede bordet i kamp om håndboldpriser

THW Kiel-målmanden Niklas Landin blev kåret som årets mandlige spiller. Det er andet år i træk, at han snupper den pris. Det er første gang, at den samme spiller vinder prisen to år i træk på herresiden.

Niklas Landin modtog 24,12 procent af stemmerne, og han var derfor kun et mulehår foran svenske Jim Gottfridsson med 23,87 procent af stemmerne.

Målvogteren Sandra Toft fra Brest vandt prisen som årets bedste kvindelige håndboldspiller.