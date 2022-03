TMS Ringsted sendte TTH op på ni nederlag i træk

Det lykkedes TTH at sætte en prop i Ringsteds målmaskine, så der ved pausen stod 16-13 i hjemmeholdets favør.

TTH kom fint ud fra pausen og fik kæmpet sig ned på minus ét mål. Men Ringsted tog igen kontrol over kampen, og med et kvarter igen gjorde Mark Nikolajsen det til 25-21.

Gæsterne var dog ikke knækket. Med blot to et halvt minut igen var Ringsted igen kun foran med ét mål efter en reducering af Christian Jensen. Et Ringsted-mål af Martin Risom Christensen og endnu en reducering - denne gang af Magnus Bramming - sørgede dog for spænding helt til slut.

Med cirka 45 sekunder tilbage tog Ringsted en timeout for at sætte angrebet op. Det endte med, at Martin Risom Christensen brændte, og så havde TTH mulighed for at udligne til allersidst, men Allan Damgaards forsøg blev reddet af Ringsted-målmand Patrick Bols.