Hollandsk Odense-stjerne er gravid og misser slutspillet

Odenses håndboldkvinder kommer til at spille uden venstrebacken Lois Abbingh i de kommende måneder. Hun er blevet gravid. Det oplyser Odense onsdag på sin hjemmeside.

Lois Abbingh skal føde til oktober, og hun glæder sig over den kommende familieforøgelse.

- Vi er så glade for at skulle være forældre til vores første barn. Lige nu gør jeg selvfølgelig alt for at passe på babyens helbred, og herefter glæder jeg mig til igen at kæmpe for medaljer til Odense Håndbold.