Aarhus-kvinder led knæk i jagten på slutspillet

Med en sejr havde Aarhus United i næstsidste spillerunde lagt afgørende pres på København Håndbold i kampen om den vigtige ottendeplads.

Nederlaget til Ajax betyder, at Aarhus får svært ved at erobre den sidste plads i top-8 fra København, da det kræver, at københavnerne taber holdets to sidste kampe i grundspillet.

Allerede søndag kan København afgøre sagen til egen fordel, når holdet på hjemmebane møder Team Esbjerg.

Lige nu har Aarhus 20 point på niendepladsen, mens København har 22 point på ottendepladsen.