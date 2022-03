Trænereffekt udeblev i ottende TTH-nederlag i træk

Men en scoring i sidste sekund, som blev godkendt efter en videogennemgang, sendte gæsterne til pause med en føring på 18-16, og det kom Holstebro-holdet ikke tilbage fra.

Profiler som Magnus Bramming og Anders Damgaard gjorde deres for at holde liv i spændingen, men Ribe-Esbjerg havde nemt ved at score og trak langsomt fra.

Efter tre kvarter havde udeholdet scoret 30 mål, og samtidig kom rutinerede Søren Rasmussen ind og lukkede af i målet på vej mod den sikre sejr.

TTH Holstebro har stadig ikke vundet en håndboldkamp i 2022.