Positiv coronatest forpurrer fløjspillers landsholdscomeback

Efter flere år i Barcelona spiller han nu for tyske HSV Hamburg, hvor han er topscorer med 122 mål i Bundesligaen. Han er desuden blevet kåret til månedens spiller i ligaen to gange i denne sæson, og præstationerne har altså sørget for, at han indtil mandag kunne se frem til landsholdscomeback.

I stedet er han nu taget hjem til sine forældre, hvor han er gået i isolation. Han holder dog hovedet højt og håber, at han får en ny chance for comeback i rødt og hvidt.

- Formen er god, og jeg er rigtig glad for at være tilbage i Bundesligaen. Jeg er tilbage på samme niveau som tidligere, og nu skal jeg bare fortsætte. Så er det op til Nikolaj at bestemme, om jeg skal udtages igen, siger han med henvisning til landstræner Nikolaj Jacobsen.