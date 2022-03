I efteråret lærte Simon Pytlick en vigtig lektie.

Man bliver ikke fast del af et af verdens bedste herrehåndboldlandshold, hvis man holder sig tilbage og blot spiller bolden passivt videre til sidemanden. Det unge GOG-stortalent fortrød i hvert fald, at han ikke gik mere egoistisk til værks, da han i november var udtaget til Nikolaj Jacobsens landshold for første gang i karrieren.