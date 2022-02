Manden med talegaverne fik nok af eget brok – men han har ikke holdt sit løfte

Nicolej Krickau har oplevet det flere gange i løbet af sæsonen, at nogle af GOG’s modstandere ikke er mødt op til kamp med troen på at vinde, men i stedet med formålet at reducere nederlagets størrelse.

Det er en ny situation, erkender cheftræneren i den fynske topklub, der tilsyneladende har glemt, hvordan man taber håndboldkampe.