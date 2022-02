05/02/2022 KL. 10:00

Viborg HK har 10 nye navne på blokken efter tab af to stjernespillere

Midt i en sportslig genrejsning mister håndboldkvinderne fra Viborg HK to store profiler til sommer. Cheftræner Jakob Vestergaard erkender, at den kommende sæson kan blive udfordrende, men forsikrer, at holdet stadig kan holde snuden i sporet.