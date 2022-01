Line Haugsted forlader Viborgs håndboldkvinder

Landsholdsspiller Line Haugsted er fortid i Viborg HK efter denne sæson. Det oplyser håndboldklubben mandag på sin hjemmeside. Hun har meddelt Viborg, at hun ønsker at gøre brug af en option i hendes kontrakt, der gør det muligt at skifte klub til sommer. Hovedpersonen selv fortæller, at det forestående klubskifte har været en vanskelig beslutning efter seks sæsoner i klubben.

- Jeg kom hertil som ganske ung, hvor jeg skulle lære af Rikke Skov, og så blev hun gravid, og jeg fik derfor pludselig en større rolle og oplevede virkelig, at der blev lagt ansvar over på mig. - Det var fedt, og jeg udviklede mig rigtig meget, og netop udvikling er klubben virkelig god til. Vi har de bedste betingelser med en virkelig stor opbakning omkring holdet fra hele klubben, siger hun. Haugsted forklarer også en smule om skiftet til den endnu unavngivne klub. - Jeg kunne sagtens se mig blive her, men jeg mærker også, at jeg er klar til et klubskifte, og nu hvor en virkelig stor chance har budt sig, bliver jeg nødt til at tage den og udleve et nye håndboldeventyr, siger Haugsted.

Viborg-direktør Jørgen Hansen havde gerne set, at profilen blev i klubben. - Line Haugsted har og har haft en virkelig stor rolle i truppen. - Hun har været en af de afgørende faktorer for vores succes, og har blandt andet været med til at vinde en sølvmedalje og to bronzemedaljer til klubben, siger Jørgen Hansen. Viborg-træner Jakob Vestergaard modtog nyheden med ærgrelse, men ikke overraskelse. - Haugsted er indiskutabelt en håndboldspiller i verdensklasse. Hun er en af verdens bedste forsvarsspillere forsynet med et af verdens hårdeste skud. - Når hun leverer den ene toppræstation efter den anden, som hun gjorde til VM i Spanien, var jeg klar over, at der ville være bud efter hende, og det er så et af de bud, hun har valgt at takke ja til, siger træneren.

