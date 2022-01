Seks sejre i træk: Håndboldherrerne er klar til EM-semifinalen

Læg dertil, at Nikolaj Jacobsen i flere af kampene har haft mulighed for at spare sine største stjerner. Det må føles godt at være landstræner.

Mandag aften var Nikolaj Jacobsen da også veltilpas det meste af tiden, da hans mandskab problemfrit vandt den sjette kamp i træk og dermed bookede en plads i fredagens EM-semifinale. Storsejren på 35-23 over slutrundens overraskelse fra Holland var der intet at sige til. Der var ganske enkelt klasseforskel.

Sejren på 12 mål betyder, at udfaldet af den sidste kamp i mellemrunden mod Frankrig på onsdag ikke har nogen voldsom betydning for Danmark. Semifinalepladsen kan ingen pille ved, og derfor har Nikolaj Jacobsen – for anden gang ved slutrunden – råd til at give sine vigtigste og mest benyttede spillere helt fri fra en kamp.

Det er selvsagt af afgørende betydning i forvejen presset og coronakaotisk turnering, der byder på 9 kampe på 18 dage for de fire bedste nationer.

Den store luksus kan landstræneren bl.a. takke kroaterne for efter deres smalle sejr over Island mandag eftermiddag. Et resultat, der betød, at Danmark entrerede banen i MVM Dome en time senere med visheden om, at to point ville kaste en semifinalebillet af sig.

Men den primære årsag til, at Landin, Gidsel, Hansen og co. nu har fire døgn til fysisk og mentalt at indstille sig på den tredje semifinale på lidt over et år er selvfølgelig, at håndboldherrerne har passet deres arbejde. Fra første sekund. Ingen modstandere er endnu lykkedes med at besejre Danmark. Seks nationer har forsøgt, ingen har reelt set været tæt på.