Dansk målmandsduo dominerer ved EM: Giver en tryghed

Niklas Landin gjorde en god figur i Danmarks smalle sejr over Kroatien lørdag aften ved EM. Og mens Kiel-spilleren viste sit høje niveau med adskillige vigtige redninger, så målmanden med den højeste redningsprocent overhovedet ved EM, Kevin Møller, til fra bænken. Læg dertil, at Jannick Green fra den tyske topklub Magdeburg var siet fra til kampen, og Nantes-målmand Emil Nielsen slet ikke er i EM-truppen.

Niveauet har efterhånden været højt på positionen i en lang periode, mener Landin. - Vi må bare være glade for, at vi har så mange gode spillere i Danmark. Ikke kun på målmandsposten. Men det er selvfølgelig rart for os, som spiller ved siden af eller er kolleger til gode spillere, at det giver en form for tryghed, siger han. Landin har stået mest i det danske mål i de første fem kampe, men når Møller har fået chancen, har han i den grad grebet den. 23 redninger på 53 skud betyder, at han indtil videre har stået med en redningsprocent på 43 - den højeste af alle ved slutrunden efter lørdagens kampe ifølge Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) statistik.

Landin lå også selv i den bedste tredjedel blandt målmændene med en redningsprocent på 30 efter lørdagens kampe. - Ligegyldigt hvem vi spiller med, er der stor tiltro til de spillere, der er med her. Det er fedt, at Kevin også føler sig godt kørende, som jeg tror, at han gør, siger han.

Kollegaens høje niveau får ham dog ikke til at anstrenge sig ekstra meget, understreger han. - Hvis man er på landsholdet, fordi man vil slå de andre af, er man lidt fej. Vi er begge på landsholdet for en ting, og det er for at vinde for Danmark. Ikke for at være bedre end de andre på holdet, forklarer Landin. Selv om de to stort set er jævnaldrende, er der stor forskel på antallet af landskampe, de har deltaget i.

33-årige Landin har 238 kampe på cv’et, mens Kevin Møller har været med i 58.

/ritzau/