Mikkel Hansen viste glimt af magi i ny dansk EM-sejr

Håndboldherrerne er ustoppelige ved EM. Med den femte sejr i træk tog Mikkel Hansen og co. et nyt, stort skridt mod en semifinaleplads.

En, to, tre, fire, fem sejre i træk. Nok var de danske håndboldherrer igen under pres, og nok var det langt fra alt, der flaskede sig lørdag aften i den smukke MVM Dome i Budapest, men hvad gør det, når man har Mikkel Hansen på holdet? Verdens bedste håndboldspiller anno 2011, 2015 og 2018 har indtil nu ikke vist sig fra sin allerflotteste side ved dette EM, men da Danmark havde brug for ham, trådte han i karakter og sørgede for endnu en dansk sejr.

Mikkel Hansens fornemme evner i det såkaldte syv mod seks-spil blev afgørende i sejren på 27-25 over Kroatien. En sejr, der sender Danmark til tops i sin mellemrundepulje og endnu tættere på en plads i semifinalen.

Kampen Danmark-Kroatien 27-25 (12-11) Topscorer for Danmark: Mikkel Hansen, 8 Stilling undervejs: 3-1, 5-4, 8-4, 10-10, 13-11, 18-16, 22-19, 25-22 Mikkel Hansen blev fra officiel side kåret til kampens spiller Danmark spiller igen på mandag mod Holland

En billet til medaljekampene kan blive sikret mandag aften mod Holland, hvis ellers Frankrig eller Island sætter point til i deres kampe i samme runde. Det tager vi til den tid. Først skal Hansen som vanligt have is på sit slidte knæ efter en kamp, der blev en anelse hårdere end ventet. Jubelbrølet fra tribunerne efter Kroatiens første scoring var nemlig en tydelig varsling: Danmark mødte ikke blot en bunke motiverede håndboldspillere med alt at vinde – det var også et opgør mod et massivt tilskuertryk fra de tusindvis af kroatere, der især elskede, når Hansen, Lauge og Gidsel blev banket ned i det blå halgulv.

Tacklet blev trioen ofte, for kroaterne var aggressive, ja, næsten iltre i deres forsvarsspil. Kroatien tillod bestemt ikke den danske bagkæde at hygge sig med småspil under tremeterlinjen, og derfor blev de danske angreb ofte afgjort på individuelle kvaliteter. Uheldigvis for Kroatien har Danmark boldbegavede individualister i overflod, og den bedste af dem fortsatte selvfølgelig sit storspil. Mathias Gidsel var indledningsvist den skarpeste udfordrer. Kombineret med flere glimrende redninger af Niklas Landin bidrog Gidsels slangede gennembrudsscoringer til en komfortabel føring på fire mål midtvejs i første halvleg. Kroatien er en af de mange EM-nationer, der er blevet overfaldet af coronavirussen før og under mesterskabet. For at få holdkortet til at gå op måtte de tidligere olympiske mestre f.eks. overtale målmandslegenden Mirko Alilovic til at vende tilbage til det landshold, han ellers forlod for fire år siden. Alilovic, 36 år, brugte en time på at tænke sig om, før han sagde ja og bookede en flybillet til Budapest.

Målmanden nærmer sig pensionsalderen, men han beviste, at han stadig har styr på weekendens lukketider. Hans lille butik i målfeltet holdt i hvert fald lørdagslukket for danske scoringer i en længere periode i første halvleg. Derfor sled kroaterne sig ind i opgøret igen og udlignede til 10-10, inden Nikolaj Jacobsen følte sig nødsaget til at finde et gammelt våben frem. For første gang ved EM spillede Danmark syv mod seks. Det kastede straks et par scoringer af sig, og derfor åbnede Jacobsens mandskab selvsagt også anden halvleg med en ekstra markspiller på banen. Den særlige og udskældte disciplin af spillet kræver timing, overblik og afleveringsteknik, og det er tilfældigvis Mikkel Hansens spidskompetencer. Nordsjællænderen, der ellers havde bøvlet lidt med at finde sig til rette i kampen, styrede overlegent det danske syv mod seks-spil. Otte angreb i træk endte med scoring. Føringen blev dog ikke markant større af den grund. Kroaterne havde ingen problemer med den danske defensiv, der trods forskellige formationer og spillere i midtzonen blev snydt igen og igen. End ikke Niklas Landin kunne finde stopknappen. Gæt derfor selv, hvordan Nikolaj Jacobsen reagerede på sidelinjen, da Simon Hald – ved stillingen 20-17 – fumlede og til sidst tabte bolden i et kontraløb uden en kroatisk målmand på banen. En gylden chance for et solidt forspring blev misbrugt – og landstræneren gestikulerede som en italiensk restaurantejer, der er løbet tør for pastaskruer. Tilfreds var Nikolaj Jacobsen heller ikke med Mathias Gidsels overmod, der førte til flere dumme fejl mod slutningen af anden halvleg. Det fik dog ikke alvorlig betydning. Mikkel Hansen blev ved med at servere gode afleveringer til sine medspillere, og Emil Jakobsen, flyvende fløj med allergi over for dårlige afslutninger, var flittig til at udnytte chancerne. Derfor blev det aldrig for alvor spændende, og derfor har Danmark nu vundet fem kampe i træk. Næste modstander er Holland mandag kl. 18.00 i den næstsidste kamp i mellemrunden.