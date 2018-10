Landshold i knibe: Danmark skal til EM uden anfører

Det var tæt på at være den værst tænkelige besked.

Det danske kvindelandshold må undvære en af holdets absolut vigtigste spillere ved EM, der begynder i næste i måned.

Anføreren og sidste års danske VM-topscorer, Stine Jørgensen, må melde afbud til slutrunden på grund af en knæskade.

Stine Jørgensen 28-årig bagspiller i Odense Håndbold. Anfører på kvindelandsholdet. Har spillet 128 A-landskampe med 408 mål til følge. Har deltaget ved 4x VM og 3x EM.

I søndagens Champions League-kamp mod franske Metz forlod hun banen med en skade i højre knæ, og hun var således ikke med i Odenses ligakamp tirsdag aften i Holstebro. Stine Jørgensen måtte afvente resultaterne af en scanning onsdag for at for få lægernes dom. Det var ikke gode nyheder.

Der er tale om en meniskskade, og hun skal nu opereres. Derefter ventes hun at være ude i seks-otte uger, lyder det fra Odense Håndbold.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Stine Jørgensen, men på klubbens hjemmeside siger hun, at det er svært at forholde sig til situationen lige nu.

»Lige nu må jeg bare tage en dag ad gangen, og så vil jeg ikke bruge så meget tid på spekulationerne omkring fremtiden. Men jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kan spille for Odense Håndbold, og at jeg også går glip af slutrunden og EM til december,« siger hun.

I de seneste sæsoner har Stine Jørgensen blandet sig i toppen af kvindeligaens topscorerliste med sammenlagt 351 mål i 83 ligakampe.



Danmark spiller om en måned de sidste tre testkampe før EM i Frankrig. Slutrunden begynder for Danmarks vedkommende den 30. november i et nabobrag mod Sverige.