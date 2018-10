Skjern-topscorer sled mod verdensstjernerne: »Det bliver man aldrig for gammel til«

De danske håndboldmestre fra Skjern var kun marginaler fra at lave den helt store overraskelse, da holdet tabte 24-26 til det stærkt besatte Paris Saint-Germain-mandskab i Champions League-gruppespillet.

En af de spillere, der særligt gav de mange tilskuere i Jyske Bank Boxen noget at klappe over, var 35-årige Thomas Mogensen, der i sommer skiftede fra tyske Flensburg-Handewitt. Med 10 scoringer blev han Skjerns topscorer.

Ligesom mange af de andre Skjern-spillere var han dog skuffet over, at holdet ikke fik det maksimale udbytte ud af kampen.

»Vi leverede en stor præstation i en fed kulisse mod et af verdens bedste hold - sådanne kampe bliver man aldrig for gammel til. Men skuffelsen over ikke at få muligheden for at udligne til sidst overskygger det hele.«

»Omvendt havde jeg på forhånd frygtet at vi ville blive kørt over, men vi bød dem op til dans, og havde vel fortjent et eller to point,« sagde Thomas Mogensen efter kampen ifølge klubbens hjemmeside.

Emil Nielsen pillede glansen af de franske stjerneskud og afværgede massakren

Også mellem stængerne var der skuffelse at spore efter kampen. Gang på gang pillede keeper Emil Nielsen glansen af de mange franske stjerneskud, og han blev ganske fortjent kåret som man of the match.

Alligevel var keeperens imponerende 19 redninger ikke nok til at forhindre Mikkel Hansen, Nikola Karabatic og de øvrige verdensstjerner i til sidst at tage sejren og de to point. Til stor ærgrelse for Emil Nielsen.

»Vi havde fortjent mere. Vi viste format, og beviste at vi på dagen kan drille de helt store mandskaber i verden. Vi viste det sidste år mod Veszprem og Nantes, og i dag gjorde vi det igen. Det var en stor præstation, hvor vi sagtens kunne have taget et eller flere point. Det havde vi fortjent,« lød det fra den danske keeper efter kampen.

Efter sejren mod Skjern har Paris Saint-Germain nu maksimumpoint i gruppe B, hvorfra de bedste seks hold går videre til knockoutkampene.

Skjern ligger i skrivende stund nummer tre og skal den 4. november spille mod netop Thomas Mogensens tidligere klub, Flensburg-Handewitt, i Champions League-gruppespillet.