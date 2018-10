Emil Nielsen pillede glansen af de franske stjerneskud og afværgede massakren

Anders Eggert grinte på sin egen charmerende facon, da han efter kampens første angreb måtte trække et gult kort på en fremadstormende Paris Saint-Germain-spiller.

Måske han allerede var klar over, hvad der ventede de danske håndboldmestre fra Skjern. Eller måske han kom til at tænke på historien om David mod Goliat, der i den grad kunne være skrevet ud fra søndagens gruppekamp i Jyske Bank Boxen.

Skjern - Paris Saint-Germain (10-12) 24-26 Champions League, gruppe B Topscorer Skjern: Thomas Mogensen, 10 mål Topscorer Paris Saint-Germain: Mikkel Hansen, 8 Redninger, Emil Nielsen: 19 Stilling undervejs: 5-7, 9-8, 10-12, 13-14, 15-15, 17-15, 17-18, 21-21, 21-23, 24-26 Tilskuertal: 6.962 i Jyske Bank Boxen, Herning

Manden, der førte pennen i den efterhånden velkendte fortælling, var den danske keeper Emil Nielsen. Det eneste, som han dog manglede at skrive ind, var en lykkelig slutning, da Skjern-spillerne til sidst måtte se sig slået med 24-26 efter en overraskende tæt håndboldkamp.

Skjern og BSV har byttet vægtklasse i Champions League

Trods den hårde modstander lykkedes det Skjern-spillerne at genfinde meget af det spil, der indtil videre har bragt dem ganske hæderlige resultater i Champions League-sammenhæng.

Alligevel var de danske håndboldmestre ikke levnet de store chancer mod det stærkt besatte Paris Saint-Germain-mandskab. Men Skjern-spillerne kæmpede bravt og kunne derfor tillade sig at være skuffede over at lide et knebent nederlag til de franske verdensstjerner.

En kraftpræstation i målet

Paris Saint-Germain var da også på forhånd udnævnt som kæmpe favoritter til opgøret.

»Ingen i ædru tilstand forventer, at Skjern skal tage point fra Paris,« resignerede Skjern-træner Ole Nørgaard allerede inden kampen.

Men under hele kampen virkede det, som om særligt den 21-årige Emil Nielsen i sine forberedelser havde lukket ørerne for trænerens pessimistiske udmelding.

En række store redninger allerede fra kampens indledning gjorde, at keeperen hurtigt fik det psykiske overtag i duellerne og pillede således glansen af de mange stjerneskud fra Paris Saint-Germain.

Emil Nielsen var uden sammenligning banens bedste og kraftigt medvirkende til, at de franske mestre for en sjælden gangs skyld scorede under 30 mål i en europæisk kamp.

»Det var sindssygt sjovt. Uden tvivl. Jeg troede hundrede procent på os, og vi kæmpede hele vejen igennem. Det siger også noget, at vi nu står og er skuffede efter at have tabt til Paris Saint-Germain,« lød det fra keeperen efter kampen.

I den anden ende af banen satte særligt den 35-årige Thomas Mogensen sig i karakter, hævede sig højt over den franske bagkæde og bankede den ene bold efter den anden i netmaskerne. For anden Champions-League-kamp i træk blev han holdets topscorer, men også han var ærgerlig over kampens manglende udbytte.

»Jeg har lige nu svært ved at finde glæde ved det her resultat. Det havde pyntet meget med et enkelt point, så det er da mega frustrerende,« sagde Thomas Mogensen.

Da den vel nok ligeså rutinerede Kasper Søndergaard kom på banen kort inde i første halvleg, begyndte Skjerns angrebsspil yderligere at skabe problemer for Paris Saint-Germain.

Det udløste taktfaste klapsalver fra de mange tilskuere i Jyske Bank Boxen, når Skjern-spillerne havde bolden - og for en kort stund kampen - i deres hænder, mens det var buh-råb og spredt piften, når Mikkel Hansen og de øvrige topspillere fra det modsatte hold forgæves forsøgte at trække fra.

Røde kort og vild spænding

Som kampen skred frem blev Paris Saint-Germain-spillerne mere og mere frustrerede, hvilket også udmøntede sig i grimme tacklinger.

Det skete bl.a., da Sander Sagosen kantede en Skjern-spiller og dernæst fik som fortjent af dommeren. Rødt kort. Også Anders Eggert måtte kort forinden forlade banen efter en ureglementeret tackling.

Derfor steg spændingen gevaldigt hen mod kampens slutning, men med møje og besvær formåede de franske mestre til sidst at lukke kampen og tage de ventede to point med sig videre ind i gruppe B, som de i skrivende stund topper.

Forventninger til Paris Saint-Germain, der endnu har til gode at vinde Champions League-turneringen, er da også til at mærke.

Ifølge flere franske medier har Paris Saint-Germain angiveligt fået stillet 17 mio. euro til rådighed af rigmanden Nasser al-Khelaifi, der også forsyner fodboldklubben af samme navn. Til sammenligning er spillerbudgettet mindst 10 gange så stort som toppen af dansk håndbold.

Derfor har det været muligt at lokke et utal af håndboldkapaciteter til den franske hovedstad. Bl.a. Karabatic-brødrene, unge Sander Sagosen samt de danske landsholdsspillere Henrik Toft Hansen og Mikkel Hansen.

Særligt sidstnævnte var en af ganske få lyspunkter på Paris Saint-Germain-mandskabet, og med flere afgørende scoringer til slut forhindrede han således landmanden Emil Nielsen i at kunne skrive den lykkelige afslutning på historien om David mod Goliat.