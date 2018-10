Skjern og BSV har byttet vægtklasse i Champions League

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) og Skjern skal i weekenden på vidt forskellige opgaver i Champions League.

Skjern tager søndag imod Paris Saint-Germain i Boxen i Herning i gruppe B, mens BSV lørdag gæster Istanbul for at møde Besiktas i gruppe C.

Niveauet i grupperne er forskelligt, og det er der en forklaring på.

Grupperne er delt op, så de bedste hold findes i gruppe A og B, mens de næstbedste er i gruppe C og D.

For Skjern gælder det om at knibe sig med videre blandt de seks øverste i gruppen på otte hold for at nå videre.

BSV skal derimod blive et af de to bedste hold for at gå videre. Det skyldes en niveauforskel i den måde, Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) opdeler grupperne på.

Holdene i gruppe A og B tæller de nationale mestre og enkelte andre hold, som er udvalgt på baggrund af tidligere præstationer, tilskuerfaciliteter og økonomiske kriterier.

Skjern var sidste år med i det næstbedste selskab, hvorfra holdet gik videre og nåede frem til kvartfinalen. I år er Skjern med i det bedste selskab.

- Der er helt ubetinget en forskel. Når man spiller i den bedste gruppe, så minder det meget om forårets knockoutkampe. Der er bare mere fysik. Vi er nede på fysik, uanset hvilken kamp vi spiller.

- Vi får aldrig ro og fred til at bygge noget som helst op. Det er benhårdt for danske hold, som ikke har den bredde i trupperne, fordi vi ikke har den økonomi, vores modstandere har.

- Udfordringen er at komme igennem det uden at blive mast og samtidig nå vores målsætning, siger Ole Nørgaard.

Han vurderer, at der er fire hold, der uden diskussion er bedre end de øvrige.

- Når vi bliver matchet mod PSG, Nantes, Pick Szeged og Flensburg, så er det rigtig svært at få point. Det er ikke hold, vi skal sammenligne os med. Men der er ingen opgaver, der er så umulige, at vi lægger os ned på forhånd.

- Vi skal ud og stjæle nogle point, hvor det på forhånd ser umuligt ud. Eller gøre det hjemme mod nogle af de fire hold, jeg nævnte, siger Ole Nørgaard.

BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen har et hold, der har prøvet mange ting sammen og spillet sammen i mange sæsoner.

For to sæsoner siden var BSV med i bedste selskab, hvorfra holdet gik videre. Nu er modstanden mere jævnbyrdig på næstbedste niveau.

- For to år siden spillede vi mod lutter favorithold, nu er vi med i den anden halvdel, hvor vi spiller mod hold i vores egen vægtklasse, og det har vi en masse fornøjelse af.

- Det er fantastisk at få lov at repræsentere Danmark i den fineste klubturnering, siger Bredsdorff-Larsen.

BSV's kamp mod Besiktas spilles lørdag klokken 15, mens Skjern møder PSG søndag klokken 16.50.