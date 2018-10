Skuespilleren Lars Mikkelsen bliver hovedsponsor i håndboldklub

I håndboldklubben BK Ydun på Frederiksberg har man modtaget økonomisk støtte fra uventet hånd.



Skuespilleren Lars Mikkelsen bliver klubbens hovedsponsor for den kommende sæson. Det skriver TV2 Lorry.

Lige som sin bror, skuespilleren Mads Mikkelsen, var Lars Mikkelsen selv aktiv håndboldspiller i sin ungdom, og kærligheden til sporten har han stadig:

»Mit sponsorat i BK Ydun handler først og fremmest om, at jeg godt kan lide klubben, og de værdier den står for. Her er der både plads til, at håndbold skal være alvorligt og for de allerbedste, men klubben gør ligeså meget ud af, at håndbold skal være for sjov, og der skal være plads til alle på banen. Det er værdier, som jeg gerne bakker op omkring,« udtaler Lars Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Ud over ønsket om at støtte klubben fortæller Mikkelsen også i pressemeddelelsen, at han oplever at håndbold i København har det svært i disse år, men han håber, at klubben med noget hjælp kan få flere børn og unge på banen.

Klubbens formand, Simon Rasmussen, er begejstret for støtten.

»Det er svært at sætte ord på. Vi er rigtig glade og taknemmelige, fordi det siger noget om, at Lars Mikkelsen har lagt mærke til os og vores forening og det arbejde, vores frivillige udfører«, siger han til TV 2 Lorry.

Klubben vil bruge sponsoratet til at forbedre ungdomsarbejdet, få nye trøjer til seniorspillerne, samt rejseudgifter til udebanekampe.

BK Ydun ønsker ikke at afsløre hvor stort sponsoratet er, men Simon Rasmussen udtaler til Jyllands-Posten, at man taler om ”et beløb der kan mærkes betydeligt for en semi-amatørklub i herrernes 2. division”, og støtten ligger under en halv million kroner.

På trods af, at Lars Mikkelsen med den økonomiske støtte er klubbens hovedsponsor, vil hans navn ikke fremgå nogle steder i klubbens regi.

Lars Mikkelsen er i sit virke som skuespiller blandt andet kendt for roller i DR-serierne "Herrens Veje", "Historien om Danmark" og "Forbrydelsen".

Samtidig har han også fået ros for sine præstationer i internationale produktioner såsom "Sherlock Holmes" og Netflix-serien "House of Cards", hvor han spiller den russiske præsident, Viktor Petrov.