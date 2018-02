Anerkendt talentchef i DHF siger op i utilfredshed: Mangler tillid, frihed og albuerum

Claus Hansen fra Lind.

Det lyder pæredansk og synes heller ikke at rime på hverken på guld, glimmer og stjernestøv. Det gør hans meritter i håndboldværkstedet til gengæld. Talentchefen i Dansk Håndbold Forbund (DHF) har i 16 år udklækket herrespillere til A-landsholdet, men det stopper om tre måneder.

Onsdag aften afleverede han sin opsigelse som ungdomslandstræner og talentchef, hvilket blev bekræftet af DHF torsdag eftermiddag.

»Jeg havde troet, at det skulle være mit civile livsværk, men glæden ved jobbet har ikke været særlig stor i det seneste år, og det har påvirket mine omgivelser. Jeg er lettet over at have sagt op. Jeg er tro mod mig selv og de værdier, som jeg arbejder efter,« siger Claus Hansen.

Ud af de 28 danske landsholdsspillere, som var udtaget til EM-bruttotruppen i januar, har Claus Hansen været i talentmæssig berøring med 27 af dem. Det er kun alderspræsidenten Hans Lindberg, der ikke har været under Hansens vinger som ungdomsspiller.

Claus Hansen modtog i 2015 prisen som Årets Talentudvikler og var samme år nomineret til Team Danmarks Talentpris, men snart er det slut med at uddanne håndboldspillere i landsholdsregi. Opsigelsen bunder i utilfredshed og uoverensstemmelser med den politiske del i DHF - personificeret i sportschef Morten Henriksen, som blev ansat i maj.

»Jeg trives ikke længere i jobbet, fordi jeg ikke føler, at der er den samme tillid til mig, som der har været. Jeg har ikke længere har samme arbejdsfrihed og albuerum,« siger Claus Hansen i et større interview med Jyllands-Posten i dag, hvor han fortæller om den manglende opbakning og respekt samt illoyalitet over for talentstrategien.

Det - ifølge Claus Hansen - fagligt anstrengte forhold til den nærmeste chef kommer uventet, lyder det fra sportschef Morten Henriksen.

»Jeg har ikke opfattet forholdet problematisk på den måde, så derfor er det en overraskelse for mig,« siger han.

Claus Hansen er af Morten Stig Christensen, generalsekretær i DHF, tidligere blevet beskrevet som en »skattet ambassadør for dansk håndbold«, ligesom den tidligere landstræner Ulrik Wilbek har kaldt ham »utrolig velanskrevet i håndboldmiljøet uanset om det handler om elite eller bredde«.

Torsdag eftermiddag understreger Morten Henriksen, at han er ked af opsigelsen.

»Claus er en yderst kompetent person og har været det i DHF i rigtig mange år nu. Han har om nogen sat et spændende fokus på talentudviklingen primært på herresiden, og det kommer vi til at nyde gavn af i mange år, men jeg havde gerne set, at han var fortsat,« siger Morten Henriksen.

Den snart forhenværende talentchef understreger, at DHF fremover er nødt til at arbejde med større professionalisme.

»Jeg håber på, at man fra politisk side i DHF indser, at hvis dansk håndbold fortsat skal tilhøre den absolutte verdenstop, går det ikke med foreningsdyder alene. Man er nødt til at lade mennesker med realkompetancer få muligheden for at træffe flere og hurtigere beslutninger – ellers kører toget,« siger han.

Claus Hansen har ingen kommentarer til, hvad han fremover skal lave, ligesom Morten Henriksen endnu ikke har lagt sig fast på, hvad der skal ske med stillingen som talentchef.