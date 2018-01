Mikkel Hansen fik fri 20 minutter før tid: En tynd udvisning

VARAZDIN

Med is om knæet og plaster på kinden traskede Mikkel Hansen som en af de sidste spillere forbi pressen efter lørdagens premieresejr over Ungarn.

Stjernen så rødt, men Danmark kan drømme igen efter en ønskestart på EM

Han lignede en slagen kriger, men den danske stjerne – og dennes knæ - havde det fint, fastslog han efter sin første landskamp i 2018.

»Det er fint, jeg fik jo fri 20 minutter før tid,« sagde Mikkel Hansen med henvisning til sin tredje udvisning, der gav ham det røde kort efter 40 minutters spil.

Var det faktisk bevidst?

»Ja, fuldstændig, jeg havde lige snakket med Niko (Nikolaj Jacobsen red.) om det. Ej..,« jokede Hansen og tilføjede:

»Det var en lidt tynd udvisning.«

Han var ærgerlig over det røde kort, for han mente ikke, at han kunne nå at undgå modspilleren.

»Sket er sket, det gider jeg ikke bruge min tid på nu. Man skal i stedet fokusere på, at vi spillede en ret god kamp,« sagde bagspilleren, der noterede sig for seks mål på 10 forsøg.

»Det er altid svært at spille den første kamp. Man ved ikke, hvor man står. En ting er træningskampe, noget er kampe, der gælder noget,« forklarede han.

»Efter de første 15 minutter synes jeg, at vi spiller rigtig, rigtig fornuftigt,« konstaterede Mikkel Hansen.

Danmark har fri søndag og spiller så igen mandag aften kl. 20.30 mod Tjekkiet.