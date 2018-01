Dansk nedtur: Så fik lillebror givet storebror en lektion, men til alt held var den gratis

Samme hal, en bedre følelse.

Lørdag var de norske håndboldherrer tilbage på den bane, hvor de for knapt et år siden tabte VM-finalen til Frankrig og måtte nøjes med at glæde sig over de langsigtede muligheder for at blive en fast del af verdenstoppen.

Fakta Kampen Danmark-Norge 25-27 (11-12) Topscorer for Danmark Hans Lindberg 7 Topscorer for Norge Sander Sagosen 8 Stillingen undervejs 3-2, 4-4, 5-6, 6-8, 10-8, 11-14, 14-19, 20-20, 20-23

Danmarks samtidige VM-fadæse mod Ungarn fik vore naboer til at drømme stort, slut med misundelse og en følelse af underlegenhed, de ville ikke længere være lillebror, og efter at have været klart underlegen i Golden League-mødet tilbage i oktober vandt Norge lørdag med 27-25 i opvarmningsturneringen til EM i kraft af især mange kontraløb efter pausen.

Dog skal det hurtigt nævnes, at især Danmark eksperimenterede meget og helt måtte se bort fra sit stærkeste kort.

Efter at blive noteret for et rundt nul ud for spilletid i torsdagens afklapsning af Egypten skulle Mikkel Hansen have været i aktion mod de langt stærkere nordmænd, men grundet lidt væske i hans ene knæ efter et vrid blev profilen skånet med den ganske indlysende begrundelse, at den igangværende træningsturnering handler om træning, næste uges EM om medaljer.

Stærk duo i Toft og Lauge

Ærgerligt for både hovedpersonen, holdkammeraterne og tilskuerne, men egentlig ganske fint for Nikolaj Jacobsen af flere grunde.

For det første er landstræneren ikke interesseret i at afsløre alle taktiske overvejelser inden slutrunden, for det andet kunne han få lov at se sine udvalgte matchet på allerhøjeste niveau uden at have det absolut største fyrtårn at læne sig opad.

Tilbage i startopstillingen var til gengæld René Toft Hansen, der i indledningen af opgøret profiterede af sublime indspil fra især Rasmus Lauge og nok så vigtigt gjorde sit til at stabilisere en defensiv med visse sprækker og interne misforståelser i Egypten-opgøret.

Brølstærk og forudseende var Kiel-stregen umulig at holde nede for nordmændene, der til gengæld også selv var gode til at udnytte rummet omkring og bag især Rasmus Lauge, og dermed fulgtes mandskaberne ganske fint ad.

Først ved norsk føring på 8-6 efter cirka 20 minutter kom afstanden op på mere end ét mål i et opgør herligt renset for de værste tekniske fejl, og desværre var Sander Sagosen en kæmpe oplevelse med både mange scoringer og blændende

»Desværre«, fordi venstrebacken har været midtpunkt i et af efterårets mest omdiskuterede temaer i europæisk herrehåndbold, da han efter sit skifte fra Aalborg Håndbold overraskende hurtigt har fundet sig til rette i PSG og tilmed er markant mere på banen end Mikkel Hansen.

Løbet over ende

Fair nok, hvis skiftet styrker det franske mesterhold, der imidlertid langt fra har været så stærkt som i de hidtidige sæsoner, så træner Serdarusic’ rokade har vakt undren mange steder.

Sin personlige forbavselse tilsat en stor portion irritation viste Nikolaj Jacobsen kort før pausen, da en angrebsaftale gik i vasken og tillod netop Sagosen at score til norsk pauseføring 12-11.

Ud med islændingen – ind med Jacobsen: Spillerne fik deres landstræner Herrehåndboldlandsholdet bør levere en flot EM-slutrunde.

I omklædningsrummet bad chefen om større fart i angrebet, men var selv med til at undergrave den mission ved forudsigeligt at skifte hidsigt ud for at få alle ben og arme i bevægelse, hvilket var et farvel til den indbyrdes forståelse i angrebet. Koks og tøven tillod nordmændene at løbe kontra til lette scoringer og slutteligt til sejren, selv om Danmark kom fra 15-20 til 20-20.